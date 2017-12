Morre o jornalista argentino Luis Clur Luis Clur, um jornalista com ampla atuação na imprensa e na televisão argentinas, morreu ontem à noite, aos 82 anos, vítima de complicações cardíacas, informaram seus familiares neste domingo. Clur começou no jornalismo aos 14 anos, como estagiário da extinta agência de notícias Andi. Em 1944, participou da fundação da agência de notícias governamental TELAM, ao mesmo tempo em que era redator da United Press Internacional. Ele também trabalhou no extinto jornal La Opinión, na revista Siete Días e foi secretário de redação do periódico Clarín. Na televisão, foi diretor do programa local Repórter Esso. Também trabalhou no canais 11 e 13. Sua atuação na tevê lhe rendeu o prêmio Martín Fierro em 18 ocasiões.