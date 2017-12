Morre o mais antigo medalhista olímpico americano Hal Haig Prieste, o mais velho dos medalhistas olímpicos norte-americanos, faleceu aos 104 anos, informou ontem o Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Medalhista de bronze em plataforma nos Jogos de 1920, Prieste tornou-se ator, e participou do primeiro filme do famoso Keystone Kops. Prieste, que roubou uma bandeira olímpica dos Jogos de 1920 e a devolveu oito décadas depois, morreu no início deste mês, em um centro de reabilitação em Camden, Nova Jersey. Ele fez história em 1920, quando subiu em um mastro e levou uma bandeira, possivelmente a primeira ostentada com o atual símbolo olímpico dos aros entrelaçados. O estandarte foi guardado por Prieste até o ano retrasado, quando o devolveu ao espanhol Juan Antonio Samaranch, presidente do COI, um ano antes dos Jogos de Sydney, Austrália.