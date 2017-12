Morre o pai de Camilla Parker Bowles O major Bruce Shand, pai de Camilla Parker Bowles, mulher do príncipe Charles, morreu hoje, anunciou a Clarence House, a residência oficial do herdeiro do trono britânico. Shand, de 89 anos e ex-oficial de Cavalaria, morreu na manhã deste domingo em sua casa em Dorset (Inglaterra), cercado pela família e amigos. Um porta-voz da Clarence House disse que Camilla, cujo atual título oficial é Duquesa da Cornualha, estava "completamente desolada". O major Shand morreu de causas naturais, diz o comunicado, que acrescenta que, tempos atrás, ele teve um câncer.