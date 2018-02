Morre o presidente de Gana, John Atta Mills

Texto atualizado às 15h05

ACRA - O presidente de Gana, John Atta Mills, morreu nesta terça-feira, 24, aos 68 anos, informou o governo do país africano em nota oficial. No texto, citado pelo site "Ghanaweb", o chefe de Pessoal da Presidência, John Henry Martey Newman, anunciou "com um grande pesar no coração a morte repentina" do governante.

Mills, que fez aniversário no último sábado, morreu "nesta tarde no 37º Hospital Militar da capital ganesa enquanto recebia atendimento médico após ter adoecido algumas horas antes", segundo o documento oficial, que não divulgou a causa da morte.

Ainda de acordo com a nota, o vice-presidente do país, John Dramani Mahama, fará um discurso à população ainda nesta terça-feira.

Mills foi eleito para o cargo em dezembro de 2008 e tomou posse no dia 7 de janeiro de 2009. Entre 1997 e 2001, foi o vice-presidente de Gana no governo de Jerry John Rawlings.

No ano passado, foi escolhido candidato do governante Congresso Democrático Nacional nas eleições presidenciais e legislativas previstas para o dia 7 de dezembro deste ano.