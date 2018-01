Morre o rei da Malásia O rei da Malásia, Salahuddin Abdul Aziz Shah, de 75 anos, morreu nesta quarta-feira em razão de problemas com uma cirurgia no coração, no Hospital Gleneagles. A Malásia tem um incomum sistema rotativo e os reis são eleitos entre vários sultões. Salahuddin era também sultão do Estado de Selangor. O rei malaio detém apenas poderes cerimoniais e sua morte não altera o funcionamento do país.