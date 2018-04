Morre Omar Bongo, presidente por 41 anos O presidente do Gabão, Omar Bongo , internado havia um mês num hospital de Barcelona, morreu ontem aos 73 anos. Bongo era o chefe de Estado africano há mais tempo no poder. Ele governou o Gabão com mão de ferro desde 1967. Especula-se que ele tenha se internado para tratar de um câncer. Seu filho, Ali Ben Bongo, deve sucedê-lo.