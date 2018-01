Morre piloto que lançou bomba sobre Nagasaki Charles W. Sweeney, um general retirado da Força Aérea dos Estados Unidos que despejou uma bomba atômica sobre Nagasaki no fim da Segunda Guerra Mundial, morreu aos 84 anos. Sweeney faleceu na quinta-feira no Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, disse a porta-voz Christine Johanson. A causa da morte não foi revelada. Sweeney tinha apenas 25 anos quando pilotou o caça-bombardeiro B-29 que atacou Nagasaki no fatídico 9 de agosto de 1945, três dias depois que o Enola Gay lançou uma bomba de hidrogênio sobre Hiroshima. O Japão rendeu-se oficialmente em 16 de agosto daquele ano. A bomba despejada por Sweeney causou a morte de cerca de 70.000 pessoas e foi a primeira lançada pelo piloto contra um alvo inimigo. Ao longo de sua vida, Sweeney defendeu abertamente a ação. Mais tarde, porém, fez a ressalva: "Espero que minha missão tenha sido a última desse tipo". Sweeney foi promovido a general de brigada em 1956 e aposentou-se 20 anos depois.