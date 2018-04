Morre pintor espanhol Antoni Tàpies aos 88 anos

BARCELONA - O pintor espanhol Antoni Tàpies, uma das referências da arte do século 20, morreu nesta segunda-feira aos 88 anos, confirmaram à Agência Efe fontes da Prefeitura de Barcelona, que lhe concedeu a Medalha de Ouro da cidade em 1992.

O pintor, nascido em Barcelona em 1923 no seio de uma família burguesa e culta, foi nomeado marquês de Tàpies em 2010 por sua contribuição às artes plásticas.

O artista possuía uma fundação em sua cidade natal onde expunha boa parte da evolução de sua obra.

Tàpies, que abandonou seus estudos de direito para se dedicar ao desenho e a pintura, começou a expor sua obra na década de 1940. É considerado um dos maiores representantes europeus da arte abstrata do pós-guerra.

Entre suas obras destacam-se "Manchas Vermelhas", "Grande Pintura Pinzenta", "Corpo de Matéria e Manchas de Cor Laranja" e "Peça de Roupa".

Também realizou numerosas peças de cerâmicas, tapeçarias e esculturas e mosaicos, além do cartaz em homenagem ao centenário do time de futebol do Barcelona em 1999. O catalão ainda ilustrou várias publicações e é autor de livros de arte.

Além do marquesado que o Rei Juan Carlos lhe concedeu em abril de 2010, Tàpies foi reconhecido pela Academia de Belas Artes de Berlim e pela Kunstlerhaus de Viena, a fundação de arte mais antiga da Europa. Também recebeu os prêmios da Unesco e o Príncipe de Astúrias das Artes.

Casado com Teresa Barba Fábregas, Tàpies era pai de três filhos, Antoni, Clara e Miquel.