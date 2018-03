Morre policial em ataque rebelde na Colômbia Um ataque guerrilheiro perpetrado na madrugada de hoje no povoado de San Roque, no norte da Colômbia, deixou um policial morto, uma ponte dinamitada e cinco veículos incendiados. "Os policiais conseguiram impedir que os guerrilheiros entrassem na área urbana, mas no combate, lamentavelmente, morreu um agente em defesa da comunidade", declarou à imprensa o comandante da polícia do departamento (Estado) de Cesar, coronel Orlando Páez. O oficial responsabilizou as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pelo ataque em San Roque, localizado cerca de 600 quilômetros ao norte de Bogotá. Segundo Paéz, enquanto batiam em retirada, os guerrilheiros dinamitaram uma ponte localizada próxima à localidade de Simití e queimaram cinco veículos. Depois, fugiram para as montanhas da Serrania del Perijá. O presidente colombiano, Alvaro Uribe, condenou o ataque ocorrido em San Roque e pediu a seus compatriotas para redobrar os esforços a fim de restabelecer a paz em um país arrasado por um conflito de quase quatro décadas. Nesta semana, as Farc realizaram vários atentados com explosivos contra a infra-estrutura rodoviária e energética. Também atacaram centros urbanos e patrulhas militares.