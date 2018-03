Morre policial que foi trocado por reféns em supermercado no sul da França

PARIS – O policial que foi trocado pelos reféns retidos nessa sexta-feira, 23, por um suposto membro do Estado Islâmico, em um supermercado na cidade de Trèbes, no sul da França, morreu neste sábado. As informações foram confirmadas pelo ministro do Interior, Gérard Collomb, pelo Twitter.

"A França nunca esquecerá sua bravura, seu heroísmo, seu sacrifício", afirmou o ministro francês, revelando que o tenente-coronel da gendarmaria Arnaud Beltrame, de 44 anos, não resistiu aos ferimentos.

Mais cedo, o presidente Emmanuel Macron havia dito que o policial, que tinha sido trocado pelos reféns, estava lutando pela sua vida.

O sequestro, ocorrido nessa sexta-feira por um homem que garantiu atuar em nome do EI, acabou com três mortos, antes que o terrorista fosse morto pelos policiais.

Redouane Lakdim, de 25 anos e nascido em Marrocos, começou no final da manhã de ontem uma jornada mortal que acabou 3h30 depois, após ter tirado a vida de três pessoas e deixado 16 feridas, algumas em estado grave.

Este foi o primeiro atentado jihadista na França desde o assassinato de dois jovens na estação de trens de Marselha, no dia 1º de outubro de 2017, e o 13º com vítimas mortais desde o ocorrido contra a revista "Charlie Hebdo", em janeiro de 2015.

Em todos eles, 202 pessoas morreram, o que coloca a França como um dos principais alvos do Estado Islâmico. //EFE