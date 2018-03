Morre presidente da Pernod Ricard, da vodca Absolut

Filho do fundador da companhia Ricard, uma das empresas que se uniram para formar a Pernod Ricard em 1975, Ricard controlou a posição de presidente e de executivo-chefe entre 1978 e 2008, quando ele renunciou ao posto executivo, mantendo sua posição no conselho da companhia.

Ele capitaneou a Pernod Ricard em seu caminho para se tornar a segunda maior companhia de bebidas alcoólicas do mundo, atrás apenas da britânica Diageo.

Com Ricard no comando, a Pernod Ricard adquiriu várias fabricantes de bebidas ao redor do mundo, incluindo a Irish Distillers, dona da marca de whisky Jameson, em 1988, além da Allied Domecq, fabricante das champanhes Mumm e Perrier-Jouet, em 2005. Três anos depois, a companhia comprou a Vin & Sprit, proprietária da marca de vodcas Absolut. O scotch whisky Chivas Regal e Ballantine''s também estão entre os produtos comercializados pela empresa. Com informações da Dow Jones.