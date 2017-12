Morre primeiro ministro turco que ordenou invasão ao Chipre O ex-primeiro ministro da Turquia Bulent Ecevit, de 81 anos, morreu neste domingo no hospital, depois de ficar quase seis meses em coma. Ecevit ocupou o cargo por cinco vezes e ficou conhecido ao ordenar a invasão turca ao Chipre em 1974. Ecevit entrou em coma depois de sofrer um derrame, no dia 18 de maio, quando assistia ao funeral de um juiz turco assassinado por um extremista islâmico. "É uma grande perda para toda Turquia", disse à CNN turca Ismais Cem, que ocupou o cargo de ministro das relações Exteriores no governo de Ecevit. Ecevit deixou o poder em 2002. Um dos motivos alegados foi seu estado de saúde frágil. Ele foi substituído na época pelo atual primeiro-ministro, Recep Tayyip Erdogan.