Morre princesa mais idosa da família real britânica A princesa Alice, tia da rainha Elizabeth II e integrante mais velha da família real britânica, morreu aos 102 anos, informou neste sábado o Palácio de Buckingham. Ela estava dormindo na sexta-feira, rodeada de familiares. Alice foi a segunda integrante da realeza britânica a chegar aos 100 anos, depois da rainha mãe, Elizabeth, que morreu em março de 2002 aos 101 anos. Alicia Christabel Montagu Douglas Scott nasceu em 1901 e se casou em 1935 com Henry, duque de Gloucester, o terceiro filho do rei George V e irmão do pai da rainha, o rei George VI.