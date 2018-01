Morre sacerdote ferido em distúrbios na Nigéria James Iyere, um sacerdote católico ferido nos violentos choques ocorridos na semana passada em Kaduna em meio aos protestos de integristas islâmicos contra o concurso de Miss Mundo, morreu ontem na Nigéria, informou hoje a agência vaticana Fides. O religioso foi agredido a pauladas e em seguida queimado vivo por fundamentalistas islâmicos que haviam incendiado sua residência paroquial. A agência de notícias divulgou uma declaração do monsenhor John Olorunfemi Onaiyekan, arcebispo de Abuja, segundo o qual "alguns políticos sem escrúpulos usam a religião para interesses individuais". Onaiyekan, presidente da Conferência Episcopal Nigeriana, destacou que o problema no país do oeste africano é político, não religioso. Ele fez ainda um pedido aos líderes islâmicos para que isolem fiéis violentos e busquem novos formas de convivência pacífica.