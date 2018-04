Morre Sargent Shriver, cunhado de John Kennedy

A morte de um dos últimos vínculos com o governo de Kennedy ocorre menos de dois anos após sua mulher, Eunice Kennedy Shriver, ter morrido em 11 de agosto de 2009, aos 88 anos. No mesmo mês, a família Kennedy sofreu um segundo golpe, com a morte do senador Edward Kennedy.

Em frente ao Hospital Suburban, em Maryland, Anthony Kennedy Shriver disse que seu pai "está agora com a mamãe". Ele afirmou que o matrimônio de ambos foi uma grande história de amor. Durante o funeral de Eunice Shriver, Sargent estava em uma cadeira de rodas.

Ainda que tenha sido mais conhecido por sua ligação política com os Kennedy, Shriver foi também notável como o primeiro diretor do Peace Corps - um programa norte-americano de voluntariado pelo mundo - e depois como líder da "Guerra à Pobreza", lançada pelo presidente Lyndon Johnson. Teve também um famoso genro, o ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger, que está casado com a filha de Shriver, Maria, ex-âncora de noticiários da rede NBC.

Shriver foi candidato à vice-presidência em 1972, acompanhando George McGovern. Na ocasião, a chapa deles, do Partido Democrata, foi derrotada pela chapa republicana, liderada por Richard Nixon.

O presidente dos EUA, Barack Obama, disse que Shriver foi "uma das luzes mais brilhantes de uma grande geração". "Durante o transcurso de sua longa e distinguida carreira, Sargent se tornou um símbolo da ideia do serviço público", afirmou Obama em comunicado. As informações são da Associated Press.