Morre senador centenário norte-americano O senador norte-americano Strom Thurmond morreu na noite desta quinta-feira aos 100 anos, na cidade de Edgefiel, na Carolina do Norte (EUA). Ele foi o senador com mais anos de atividade no Senado dos EUA. Thurmond deixou seu cargo de senador em janeiro deste ano, após 48 anos. Sua primeira eleição aconteceu em 1928, em sua cidade natal, e a última em 1996, quando foi eleito para seu oitavo mandato consecutivo no Senado. Thurmond, ex-democrata convertido em republicano, ficou marcado pelo sua luta feroz contra os movimento dos direitos civis e contra o fim de segregação racial nas décadas de 50 e 60. Nos anos 70, Thurmond se tornou um defensor da causa negra e, em 1971, foi o primeiro congressista norte-americano a contratar uma assistente negra.