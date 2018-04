Morre sociólogo Dahrendorf Ralf Dahrendorf, sociólogo alemão cujos experimentos na Alemanha nazista o levaram a desenvolver uma teoria do liberalismo e da liberdade humana que muitas vezes foi contra a corrente da política alemã no período pós-guerra, morreu na quarta-feira em Colônia, de câncer, aos 80 anos. A democracia e seus problemas ocuparam Dahrendorf durante sua carreira de estudioso e político na Alemanha Ocidental das décadas de 60 e 70. Ele foi defensor do pluralismo liberal, definido por ele como sistema social capaz de reconhecer os interesses e aspirações divergentes e instalar instituições que permitam a expressão dessa diversidade. A democracia "é o esforço de organizar o conflito e conviver com o conflito", disse em 1989 a uma plateia na Universidade da Califórnia. Ele explorou essas ideias em Classe e Luta de Classe na Sociedade Civil (1957), que propôs a noção contra-marxista do poder - em vez da propriedade. Em 1944, foi detido pela Gestapo acusado de envolvimento em atividades antinazistas e enviado a um campo de concentração. Foi libertado em 1945, com o avanço das forças soviéticas.