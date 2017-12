Morre soldado americano após explosão no Iraque Um soldado dos EUA morreu na quinta-feira e três foram feridos pela explosão de uma bomba que atingiu o seu veículo militar, em Diwaniya, 200 quilômetros ao sul de Bagdá, segundo um comunicado militar americano divulgado nesta sexta-feira. A nota do Exército dos Estados Unidos informa que os feridos estão hospitalizados num centro militar da capital. Mas não dá detalhes sobre seu estado. Já são 3.150 os soldados americanos mortos no Iraque desde o começo da ocupação do país, em março de 2003.