Morre soldado americano em ataque no sul de Bagdá Um soldado americano morreu em um ataque de insurgentes no sul de Bagdá, informou hoje um comunicado do comando militar dos EUA no Iraque. O soldado foi atingido pela explosão de uma bomba, ontem à noite, quando dirigia um veículo militar, informou a nota, sem dar mais detalhes. Pelo menos 2.400 militares americanos morreram no Iraque desde o início da invasão do país, em março de 2003.