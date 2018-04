Morre Sonya Peres, mulher do presidente de Israel

Nascida Sonya Gelman, na Ucrânia, Sonya emigrou para Israel ainda criança. Ela conheceu Peres no colegial e eles se casaram em 1945. Antes do casamento, ela foi enfermeira pelo Exército britânico em um hospital militar no Cairo. O casal teve três filhos, oito netos e dois bisnetos. Nos últimos anos, Sonya realizou trabalhos voluntários para várias entidades do país, sempre atuando com discrição.

Ao longo da carreira do marido, a companheira evitava chamar a atenção do público. Quando Peres tornou-se presidente em 2007 e se mudou para Jerusalém, ela permaneceu no apartamento deles em Tel-Aviv.

Falando no seu aniversário de 87 anos, em 2009, Peres disse que o período na presidência estava sendo o mais compensador de sua longa carreira política. "Mas no nível pessoal não estou tão feliz, porque eu realmente sinto falta da Sonya", contou ao jornal Yediot Ahronot. "Ela era o amor da minha vida e permaneceu como o amor da minha vida."

"Ela era um símbolo de modéstia, simplicidade e amor ao próximo", disse o ministro da Defesa, Ehud Barak, em comunicado. "Todos que a conheciam a admiravam e a apreciavam." O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, telefonou para Peres para enviar seus pêsames e elogiar a companheira dele. O funeral de Sonya está marcado para amanhã. As informações são da Associated Press.