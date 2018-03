Morre suposta vítima de atirador em Washington Um motorista de ônibus, baleado no começo da manhã em Montgomery County, em Maryland, morreu após ter sido hospitalizado. A morte ainda não foi confirmada pelo hospital, que deverá divulgar nota mais tarde. A polícia, que busca o "atirador de Washington", está investigando o caso. Se a morte e sua ligação com o atirador forem confirmados, o motorista, de 40 anos, será a 13ª vítima e a 10ª fatal do assassino, que tem aterrorizado a população na região de Washington D.C., além de partes de Maryland e da Virgínia. O homem levou um tiro no peito em um ponto de ônibus. Ele foi levado de helicóptero para o hospital, mas não resistiu.