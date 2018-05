Morre suspeito de atentado em Glasgow Um dos suspeitos pelo atentado frustrado ao aeroporto de Glasgow em junho morreu ontem no hospital. Kafeel Ahmed, de 27 anos, era um dos homens que estava no carro lançado em chamas contra um terminal de passageiros do aeroporto. Em conseqüência do atentado, Ahmed sofreu queimaduras em 90% de seu corpo. Segundo a polícia, ele estava em coma desde que foi internado.