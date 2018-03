Morre Yosef Lapid, ex-ministro símbolo do Holocausto

O ex-ministro israelense, jornalista e símbolo dos sobreviventes do Holocausto Yosef Lapid morreu neste domingo, 1, aos 77 anos vítima de um câncer, informou a imprensa local. Lapid foi ministro da pasta de Justiça e foi vice-primeiro-ministro no Governo de Ariel Sharon após as eleições e 2003. Lapid renunciou em dezembro de 2004 em protesto contra a decisão governamental de transferir centenas de milhões de shekels aos undamentalistas, no que os analistas interpretaram como um stratagema de Sharon para formar uma nova coalizão a fim de aprovar evacuação da Faixa de Gaza. Nascido em Benovitz, na Sérvia, Lapid deixou a política para residir o conselho do Yad Vashem, o Museu do Holocausto de Jerusalém. "A lembrança do Holocausto foi uma parte básica da identidade" de Lapid, disse o presidente deste centro, Avner Shalev, em comunicado. O pai de Lapid morreu durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) em um campo de concentração nazista, de onde ele se salvou no último momento, porque sua mãe o escondeu em um banheiro. Lapid, que emigrou ao Estado de Israel no mesmo ano de sua criação, em 1948, "foi um judeu dos pés à cabeça, que viveu e respirou o destino e o futuro judaico ao longo de sua vida", disse o primeiro-ministro israelense, Eud Olmert, durante o Conselho de ministros.