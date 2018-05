Morrem 12 radicais em operação do Exército paquistanês

Pelo menos 12 insurgentes fundamentalistas morreram durante uma operação do Exército paquistanês no oeste do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, informou nesta quarta-feira, 8, a rede de televisão Geo TV. Com apoio da artilharia e de helicópteros, as forças governamentais atacaram na terça-feira um esconderijo dos insurgentes na área de Miran Shah, na região do Waziristão do Norte, no cinturão tribal paquistanês, disse o porta-voz do Exército, o general Wahid Arshad. A operação do Exército acontece num momento de violência na região. Os radicais islâmicos abandonaram no mês passado o acordo de paz de 10 meses com o governo, devido ao assalto das tropas à Mesquita Vermelha de Islamabad, um reduto de fundamentalistas. Um oficial que pediu o anonimato disse que o alvo do ataque foi o povoado de Daigan. "Estávamos fugindo da área quando um projétil caiu junto a nós", disse um aldeão ferido, Aslam Khan, citado pelo canal Geo TV. Ele está recebendo tratamento com seus filhos no hospital da cidade. O fogo de artilharia começou pouco antes do anoitecer. Houve salvas esporádicas até a madrugada. Segundo os habitantes, 10 casas ficaram destruídas e várias cabeças de gado morreram durante o combate, o mais duro na região nas últimas semanas.