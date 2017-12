Morrem 16 em acidente no Vietnam Nove vietnamitas e sete militares norte-americanos faleceram na tarde deste sábado, em decorrência de um acidente com o helicóptero em que viajavam, no centro do Vietnam. As vítimas formavam uma equipe que procurava restos de soldados norte-americanos desaparecidos em combate durante os anos de guerra no país. O helicóptero, de fabricação russa, chocou-se contra uma montanha, em meio a uma espessa neblina, na província de Quang Binh, cerca de 450 quilômetros ao sul de Hanói. Veículos de comunicação locais informaram que não houve sobreviventes no acidente. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, expressou suas condolências aos familiares das vítimas. "A perda de hoje é terrível para nossa nação. Embora não tenham morrido em combate, como aqueles que estavam procurando, suas vidas também foram de grande importância, porque responderam ao chamado para servir seus concidadãos", disse. "Estamos entrando em um período religioso (Semana Santa) nos Estados Unidos, e devemos recordar os sacrifícios e tê-los presentes, a eles e suas famílias, em nossas preces", acrescentou Bush. Perto de 1.500 militares norte-americanos ainda figuram nas listas de desaparecidos em combate durante a Guerra do Vietnam, encerrada em 1975. Os restos de quase 600 militares dos EUA foram recuperados desde 1973, por equipes de busca similares à que pereceu no acidente.