Morrem 17 rebeldes armados e 4 militares no noroeste do Irã Os Guardiães da Revolução iraniana anunciaram nesta quinta-feira, 1, a morte de 17 opositores armados e quatro militares em combates nos últimos dias na fronteira noroeste do país, informou a agência de notícias Irna. Segundo a fonte, os confrontos aconteceram na província de Ardabil, durante uma operação dos Guardiães da Revolução, um corpo militar muito fiel ao regime xiita. Os Guardiães realizam há dez dias uma ofensiva contra supostos grupos armados nas fronteiras sudeste e noroeste do país, durante a qual foi informada a morte de dezenas de pessoas.