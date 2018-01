Morrem 18 pessoas em um acidente de ônibus na Índia Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 28 ficaram feridas na noite de segunda-feira, 12, quando o ônibus no qual viajavam caiu num barranco na região de Uttaranchal, no norte da Índia, informou neste terça-feira, 12, uma fonte policial. O ônibus seguia em direção à localidade de Ghaingharkhaal, onde os passageiros participariam de uma cerimônia de casamento, mas pouco antes da chegada o motorista detectou a presença de rochas soltas na estrada. Ele parou o veículo e pediu a vários jovens que ajudassem a retirar os obstáculos. Quando o grupo estava trabalhando, a pavimentação da estrada cedeu repentinamente e provocou a queda do ônibus, que caiu, com a maioria dos passageiros, num barranco de 180 metros. Em conseqüência da queda morreram 13 pessoas. Outras cinco chegaram ao hospital mas não resistiram aos ferimentos, informou o superintendente de polícia do distrito de Rudraprayag, V.P. Singh.