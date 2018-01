Morrem 21 pessoas em Nova Délhi de meningite meningocócica Pelo menos 21 pessoas morreram em Nova Délhi e outras 370 adoeceram de meningite meningocócica, informou a imprensa local. O Governo regional tenta combater a expansão desta doença com antibióticos mas, segundo os meios de comunicação, os medicamentos não chegam às áreas mais afetadas o suficientemente rápido. O Instituto Nacional de Doenças Contagiosas registrou em Nova Délhi cerca de 400 pacientes que apresentam sintomas deste tipo de meningite, um número muito maior que o do ano passado nesta época, quando foram registrados 140 casos. "Enviamos equipes para percorrer casa por casa as áreas afetadas e entregar antibióticos às famílias", afirmou o doutor N. K. Tiwari diretor da Corporação Municipal de Saúde de Nova Délhi. A meningite meningocócica é uma infecção bacteriana das membranas que cercam o cérebro, que se transmite através do ar e pode ser epidêmica e causar a morte, sobretudo em crianças.