Morrem 22 pessoas em combates no Paquistão Ao menos 22 pessoas, entre as quais vários membros das forças de segurança, morreram em combates entre o Exército paquistanês e supostos insurgentes no noroeste do Paquistão, segundo informou o canal de televisão Geo TV. Os combates aconteceram neste sábado, 12, no distrito de Hangu, na Província da Fronteira Noroeste, quando um comboio de veículos da força que se dirigia ao Forte de Shanawari sofreu uma emboscada insurgente na área de Daurai. Os talibans, segundo a Geo TV, informaram que somente um deles morreu em combate, e outros dois ficaram feridos gravemente. As forças de segurança contra-atacaram com batidas nos principais refúgios dos insurgentes, e iniciaram patrulhas com helicópteros de combate sobre a área. Segundo fontes citadas pela Geo TV, o hospital do distrito declarou emergência para atender os feridos. Na Província da Frontera de Noroeste e na fronteira com o Afeganistão os enfrentamentos entre as forças de segurança e os insurgentes são constantes, assim como combates entre distintos grupos rivais. O novo governo paquistanês, formado depois dos comíios de fevereiro, tem promovido modificações na política contra o terrorismo, iniciando um diálogo com militantes que optem por depor as armas, mas a violência continua.