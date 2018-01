Morrem 22 usbeques na luta entre polícia e terroristas Pelo menos 22 pessoas, entre elas dois atacantes suicidas, morreram hoje em enfrentamentos entre terroristas e polícia, quando as forças de segurança cercaram um local suspeito perto do palácio presidencial. Com isto, chegou a 41 o número de mortos na pior erupção de violência na antiga república soviética, aliada agora dos Estados Unidos. Há informações sobre tiroteios e explosões que se sucederam durante todo o dia na capital usbeque, Tashkent. Em um dos incidentes, no bairro de Yalangach, ao norte, a polícia deteve um carro e seus dois ocupantes saíram e imediatamente detonaram cargas explosivas que levavam coladas ao corpo. Morreram os dois e três policiais, cinco ficaram feridos, segundo um funcionário do Serviço de Segurança Nacional. Uma fonte do Ministério do Interior, postada em frente ao edifício de apartamentos, disse que 16 supostos terroristas foram mortos no local: 11 homens e cinco mulheres. Alguns foram abatidos pela polícia e outros se suicidaram detonando granadas de mão, segundo essa testemunha que não quis ser identificada. Em um edifício de apartamentos situada a cerca de 100 metros desse local, um jornalista da Associated Press contou cinco corpos estendidos na calçada. A polícia e agentes civis armados com fuzis automáticos Kalashnikov vigiavam enquanto os cadáveres eram retirados em padiolas. A embaixada americana em Tashkent disse que hoje pela manhã ocorreu uma explosão próxima a um posto de controle policial, na rua que leva à residência oficial do presidente Islam Karimov. Além dos mortos em Yalangach, a polícia usbeque matou outros oito supostos terrorista que havia atacado um posto policial.