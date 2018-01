Morrem 36 pessoas em confrontos no norte do Iraque Pelo menos 36 pessoas morreram nesta quarta-feira, 28, em confrontos armados na cidade de Tel Afar, 470 quilômetros ao norte de Bagdá, um dia depois da morte de 50 pessoas num atentado, segundo fontes policiais. Segundo as fontes, a maioria das vítimas é de sunitas. No entanto, um funcionário da Prefeitura, citado pela rede de televisão Al Jazera, responsabilizou a polícia pela morte dos sunitas. Um caminhão e um carro carregados de explosivos explodiram na terça-feira, 27, nos bairros de Kefah e Wahda, localidade de população mista turcomana, árabe sunita e curda.