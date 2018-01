Morrem 69 presos em motim carcerário em Honduras As autoridades hondurenhas disseram hoje que 69 presos morreram e 31 ficaram feridos no motim de sábado na colônia penal de El Porvenir, no porto de La Ceiba. Um número não determinado de detentos fugiu. Segundo testemunhas, o motim começou às 9h30 locais quando dois membros de gangues juvenis rivais se enfrentaram na prisão de 1.600 internos.