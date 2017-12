Morrem dois soldados americanos nas últimas 24 horas no Iraque Pelo menos dois soldados americanos morreram nas últimas 24 horas no Iraque, segundo o Exército americano. De acordo com um comunicado emitido pelo comando militar dos EUA, um soldado do país morreu neste domingo ao ser atingido por disparos de armas de baixo calibre no leste da capital iraquiana às 14h local (7h de Brasília). Em comunicado anterior, o Exército dos EUA tinha anunciado a morte, no sábado, de outro oficial, na explosão de uma bomba contra o veículo militar em que estava, no sudeste de Bagdá. As notas não oferecem mais detalhes sobre as ocorrências. Com a morte dos dois soldados, o número de militares dos EUA que faleceram no Iraque desde a invasão e posterior ocupação do país em março de 2003 chega a 2.616. O anúncio das mortes é feito em mais um dia de violência no país árabe, com pelo menos 16 mortos e mais de 60 feridos em diferentes ataques, perpetrados sobretudo na capital.