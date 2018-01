Morrem dois soldados dos EUA no Iraque Dois soldados americanos morreram no Iraque, informou nesta sexta-feira o exército americano, o que eleva para 179 o número de militares que Washington perdeu em combate - 32 a mais do que durante a Guerra do Golfo de 1991. Um soldado morreu em ações ocorridas na quinta-feira perto da localidade iraquiana de Hilla, a 54 km ao sul de Bagdá, disse a militar Margo Doers. O segundo, também falecido na quinta-feira, era membro da 1ª Divisão Blindada, com base em Bagdá. Doers não deu detalhes sobre as mortes. Um total de 66 soldados americanos morreram no Iraque desde que o presidente George W. Bush declarou em 1º de maio o fim da operação principal contra o governo de Saddam Hussein.