Morrem mais dois soldados americanos no Iraque Num raro ataque à luz do dia, insurgentes iraquianos lançaram hoje foguetes contra a área do QG das tropas de ocupação dos EUA em Bagdá, matando dois civis iraquianos que moravam perto do alvo e ferindo outras seis pessoas, entre elas um militar americano. Em outro ataque, dois soldados americanos foram mortos e outros cinco ficaram feridos perto de Faluja, no oeste do Iraque.