Morrem mais dois soldados dos EUA no Iraque Dois soldados dos Estados Unidos morreram na província de al-Anbar, no oeste do Iraque, considerada um reduto da insurgência árabe sunita, informou o Exército americano. Segundo um comunicado do comando militar americano, um soldado morreu na quinta-feira e outro foi ferido após a explosão de uma bomba. Os dois davam apoio logístico aos fuzileiros que combatiam insurgentes perto da localidade de Haditha, 200 quilômeros a noroeste de Bagdá. Na sexta-feira, um fuzileiro morreu num acidente "fora dos combates" em al-Anbar, informou o comando militar em outra nota. Mais de 2.840 militares dos EUA morreram no Iraque desde a invasão do país, em março de 2003.