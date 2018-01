Morrem mais três civis e aparecem três corpos em Bagdá Três civis iraquianos morreram e outros dois ficaram feridos num ataque lançado hoje (29) por um grupo desconhecido no sul de Bagdá. Além disso, foram encontrados mais três cadáveres na cidade. Os atacantes estavam num carro em movimento, na área de Al Adel, e atiraram nas vítimas, fugindo em seguida. Um cadáver de um policial e o de um civil foram achados em Al-Kazemiya, no norte da capital. E outro corpo foi encontrado em Al-Daura, no sul de Bagdá, se somando aos nove cadáveres que já haviam sido descobertos numa região a oeste da capital pela manhã de hoje. No total, já são 26 os corpos encontrados em diferentes áreas da capital nas últimas 24 horas. Todos os corpos apresentavam sinais de torturas antes do assassinato a sangue frio. Novo ataque Um diretor do Banco Central do Iraque (BCI) foi ferido numa tentativa de assassinato. Ali Hassan, diretor-geral do departamento das sedes do BCI, foi atacado a tiros quando viajava em seu carro pela estrada que leva a capital ao aeroporto, a oeste.