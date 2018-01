Morrem oito crianças e um adulto num incêndio em Nova York Oito crianças e um adulto morreram e outras seis pessoas foram feridas num incêndio na madrugada desta quinta-feira, 8, no bairro do Bronx, na cidade de Nova York, informou nesta quinta-feira o Departamento de bombeiros. O fogo, cujas causas ainda não são conhecidas, levou várias crianças quase inconscientes a se jogarem pelas janelas do edifício, segundo testemunhas citadas pelo site do jornal The New York Times. Enquanto isso, os serviços de socorro tentavam reanimar as vítimas com máscaras de oxigênio em plena rua, onde as temperaturas eram muito baixas, disseram as mesmas fontes. O prédio habitado por várias famílias fica em Highbridge, uma área onde vivem muitos imigrantes africanos. Ele foi destruído pelas chamas, que lançaram no ar enormes colunas de fumaça. Foi um dos incêndios mais graves registrados em Nova York nos últimos anos. Um dos moradores do prédio de quatro andares relatou que uma mulher e duas crianças tentaram se salvar pulando de uma janela do terceiro andar. Ele mesmo conseguiu segurar em seus braços um dos menores, mas não foi capaz de impedir que os outros dois caíssem no chão. Outras crianças também se atiraram, enroladas em cobertores, segundo as testemunhas citadas pelo site. O incêndio começou por volta das 23h, no primeiro andar do edifício, segundo os bombeiros.