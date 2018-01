Morrem seis idosos em incêndio em um asilo no Japão Seis idosos morreram e um sétimo ficou ferido em estado grave no incêndio que destruiu neste sábado a residência na qual viviam na cidade de Nagasaki, sudoeste do Japão. O incêndio começou na madrugada quando no asilo havia nove idosos e um zelador, informou um porta-voz da Polícia citado pela agência Kyodo. Dos falecidos, cinco são mulheres e o sexto, um homem. Os demais idosos foram hospitalizados e uma mulher teve que ser atendida na unidade de cuidados intensivos. A Polícia acrescentou que abriu uma investigação para determinar as causas do acidente, que destruiu totalmente as instalações do asilo.