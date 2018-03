Morrem seis soldados britânicos no Iraque Seis soldados britânicos morreram e oito ficaram feridos em dois diferentes ataques no sul do Iraque, informou nesta terça-feira o escritório do primeiro-ministro Tony Blair. Os incidentes ocorreram a poucos quilômetros um do outro em Amarah, ao norte de Basra, disse a fonte. O governo britânico não deu maiores detalhes sobre o primeiro incidente no qual os soldados foram mortos. No segundo incidente, tropas do Primeiro Batalhão do Regimento de Pára-quedistas que estavam patrulhando o sul de Amarah foram atacadas, e um soldado sofreu ferimentos. Um helicópero enviado em socorro das vítimas também foi alvo de tiros ao aterrissar, e sete de seus tripulantes ficaram feridos, três deles seriamente, informou o escritório de Blair. O ministério da Defesa disse que todo o pessoal a bordo do helicóptero foi levado a un hospital de campanha. Está sendo investigado se os dois incidentes estavam relacionados.