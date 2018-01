Morrem três talebans em ataque de forças afegãs e Otan Pelo menos três supostos insurgentes morreram nesta terça-feira, 20, numa ofensiva conjunta de forças afegãs e da Otan contra "um conhecido líder taleban" na província de Helmand, no sul do Afeganistão, informou a coalizão liderada pelos Estados Unidos. O ataque aconteceu na madrugada de terça-feira perto da localidade de Gereshk, onde as tropas buscavam um dirigente taleban que organizava atentados suicidas. Acredita-se que ele controlava "até 200 combatentes na região", segundo um comunicado. "Além de ordenar os assassinatos de oficiais do governo afegão, acredita-se que o líder militante ajudava terroristas suicidas a entrar em Helmand através de Kandahar e outras cidades próximas", afirma a nota. O comando militar não informou se o dirigente taleban foi morto no combate. Durante a operação, as forças conjuntas responderam a tiros provenientes das instalações dos rebeldes, disse a coalizão. A nota afirma ainda que "não houve feridos entre as mulheres e crianças que estavam no complexo". Também não houve vítimas entre os militares afegãos e de outras nacionalidades, acrescenta. A Força Internacional para a Assistência à Segurança (Isaf), sob comando da Otan, lançou no início do mês, no sul do país, a maior ofensiva militar realizada até o momento no Afeganistão contra os insurgentes.