Morreu Charles Burton, navegador britânico que explorou os pólos Charles Burton, o explorador britânico que sobreviveu a um encontro com um urso polar, a ficar à deriva em um bloco de gelo e a um incêndio que destruiu maior parte de seus alimentos e equipamentos, faleceu na segunda-feira, aos 59 anos, de um ataque cardíaco em sua casa em Sussex, no sudeste da Inglaterra. Burton fazia parte de um reduzido grupo que, saindo do rio Tâmisa após zarpar de Greenwich, em 2 de setembro de 1979, partiu para uma aventura de três anos seguindo o meridiano que liga o Observatório Real de Greenwich ao Pólo Norte e ao Pólo sul. O grupo Transglobe Expedition - composto por seu líder, Sir Rudolph Fiennes, sua esposa Ginni e seu cão Bothy; Oliver Shepard e o próprio Burton - era patrocinado pelo príncipe Charles da Grã-Bretanha.