Morreu o Dr. Scholl, o especialista em pés O homem que virou sinônimo de ortopedia e de tratamento para os pés morreu ontem, aos 81 anos. William Scholl, que ficou conhecido mundialmente como Dr. Scholl, tinha dupla nacionalidade - americana e britânica - e morava no litoral da Inglaterra. Na década de 60, Scholl foi o responsável pela popularização da ortopedia, lançando modas como o uso de tamancos especiais para descanso e melhoria da circulação sangüínea nos pés. Suas lojas, presentes em cidades de vários países, vendiam - e vendem - não apenas artigos ortopédicos, mas também produtos cosméticos ligados à podologia. Desde 1979, a marca Dr. Scholl pertence à Schering-Plough Health Care Products. William Scholl entrou no ramo depois da Segunda Guerra Mundial, quando começou a trabalhar com calçados na loja de seu tio, norte-americano e médico.