"Morreu quem não devia ter nascido", diz Cuba sobre Reagan A imprensa oficial cubana criticou duramente o ex-presidente americano Ronald Reagan, afirmando que suas políticas causaram estragos na economia dos Estados Unidos e aguçaram os conflitos mundiais. "Morreu quem não deveria ter nascido", afirmou o locutor da Radio Reloj. Ainda de acordo com a emissora, sob a administração de Reagan, os Estados Unidos adotaram uma política belicista e "se viram numa submissão irreversível de sua economia ao complexo militar industrial". A imprensa oficial cubana criticou também a atuação de Reagan na questão do Oriente Médio, Nicarágua, El Salvador e em assuntos internos dos EUA. O ex-presidente morreu no sábado, aos 93 anos.