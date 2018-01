Morris foi matando os filhos, um a um. Agora está preso Robert I. Morris era o suspeito desde a morte do quarto bebê, Jhayden Morris, de 3 meses, em 12 de dezembro. Mas só hoje, o pai das quatro crianças encontradas mortas em seus berços foi preso e será julgado pelas mortes, informou a polícia. As primeiras duas crianças, Shainara Payne, de 18 meses, e sua irmã Lashai, de cinco meses, foram encontradas mortas no sono em junho de 1995. Um exame médico determinou que elas haviam sido sufocadas, mas, na época, ninguém foi acusado das mortes. O terceiro bebê, Robert Morris, de apenas 24 dias, morreu em 28 de outubro de 2002. Primeiro atribuiu-se o caso à síndrome de morte súbita e depois foi reclassificado para asfixia, baseada num novo exame e evidências circunstanciais. Os investigadores chegaram mais perto do crime ao examinar as quatro mortes em conjunto, depois da morte de Jhayden. A princípio os médicos acharam que a causa da morte era uma pneumonia, mas disseram que não podiam afastar a possibilidade de o menino ter sido sufocado. Detetives e promotores passaram meses revendo o caso e considerando a possibilidade de as crianças terem uma anomalia genética que causara as mortes, antes de decidir que tinham evidências suficientes para acusar Morris. Morris tinha 18 anos, quando suas duas filhas morreram em 1995. A mãe tinha 15 e ainda freqüentava a escola secundária. O casal estava vivendo com a mãe da garota, de 34 anos. A polícia interrogou Morris e a mãe das crianças, Damika Payne, assim como os membros de sua família. As mortes foram imediatamente encaradas com suspeição, mas os investigadores disseram que nunca reuniram evidências suficientes para identificar um suspeito. As crianças que morreram em 2002 e 2003 tinham outra mãe. ?Há um denominador comum em todos os casos: o pai?, disse o tenente Philip Riehl, do departamento de homicídios da polícia da Filadélfia.