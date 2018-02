Morsi faz sua primeira viagem internacional

Não foram divulgados detalhes sobre as conversas entre Morsi e Abdullah, mas a expectativa era que elas se concentrassem nas relações entre os dois países.

No governo do antecessor de Morsi, Hosni Mubarak, Egito e Arábia Saudita tiveram relações próximas. Mas durante uma rara crise diplomática entre as duas potências regionais em abril, Riad chamou de volta seu embaixador no Cairo e fechou sua embaixada por vários dias, após protestos exigindo a libertação de um advogado e de ativistas de direitos civis presos no reino.

Milhares de integrantes da Irmandade Muçulmana - grupo do qual Morsi faz parte - buscaram refúgio na Arábia Saudita nas décadas de 1950 e 1960 para escapar da repressão de Gamal Abdel-Nasser, que governou o Egito naquela época. Mas os problemas sauditas com violência esfriaram as relações com grupos que defendem um Islã político, como a Irmandade.

Cerca de 1,6 milhão de egípcios vivem e trabalham na Arábia Saudita, que é um dos maiores investidores no Egito. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.