Morsi se recusa a renunciar e propõe governo de consenso O presidente do Egito, Mohammed Morsi, propôs nesta quarta-feira um "governo de consenso" como forma de encerrar a crise política no país, à medida que o prazo dado pelo exército para que ele atendesse as demandas dos manifestantes expirou. Além disso, ele recusou qualquer possibilidade de renúncia.