Morte de embaixador não muda planos de Obama

O encontro ocorreu ontem, no dia seguinte à morte do embaixador Richard Holbrooke, enviado especial para Afeganistão e Paquistão. De acordo com Gibbs, a avaliação de ontem foi sobre o sucesso das operações de combate ao Taleban nos últimos dois meses, sobre a estratégia para derrotar a Al-Qaeda na região e sobre a transferência da segurança do país aos afegãos.

Os EUA mantêm no país quase 100 mil soldados. Este ano, porém, vários países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) começaram a retirar-se do Afeganistão.

A perda de Holbrooke, aos 69 anos, traz um revés para a estratégia dos EUA. Chamado de "gigante da política externa americana" por Obama, Holbrooke foi responsável por pressionar o presidente afegão, Hamid Karzai, a assumir o controle da segurança do país e a combater a corrupção. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.