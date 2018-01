Morte de engenheiros suspende projeto no Iraque O Washington Group International suspendeu a construção de torres de transmissão de energia elétrica no Iraque, depois de dois engenheiros sul-coreanos que trabalhavam no projeto terem sido assassinados e outros dois ficarem feridos em um ataque rebelde. Jack Herrmann, porta-voz da companhia com sede em Boise, no Estado americano de Idaho, comentou que as medidas de segurança seriam reavaliadas antes da retomada do projeto. Os engenheiros, subordinados à Omu Electric Co., de Seul, foram alvo de uma emboscada armada no domingo em uma estrada perto de Samarra. A empresa sul-coreana é subcontratada do Washington Group International desde outubro. A Omu Electric Co. enviou 68 engenheiros ao Iraque para executar um projeto de US$ 20 milhões. A construção das torres de transmissão faz parte de um contrato de US$ 110 milhões assinado entre o Washington Group e o governo americano para a reconstrução da infra-estrutura de distribuição de energia no Iraque.