Morte de guru desencadeia protestos na Caxemira Protestos contra a execução de um homem condenado na Caxemira durante um ataque a Parlamento da Índia, despertaram temores de que a região do Himalaia poderia voltar a um ciclo de violência, após dois anos de relativa paz. Até agora, três manifestantes morreram nos confrontos com as forças de segurança.